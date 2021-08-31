Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 481 532 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 августа 2021 года выросло до 481 532 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3780 человек.

Выздоровели и выписаны 474 300 (+1 026) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 168 человек (18,11% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 797 000 (+6 449) тестов на коронавирус.