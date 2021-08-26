Последнее обновление: 26.08.2021 15:25

Международные банки повышают ставку по выданным Беларуси кредитам ? - указ

Лукашенко указом №324 утвердил поправку к соглашениям о займе и Общим условиям, применимым к займам, подписанную между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития в июне этого года.

«В соответствии с Поправкой МБРР предоставляется право в случае отказа от эталонных процентных ставок LIBOR и EURIBOR применять иную базовую ставку, о чем банк будет обязан незамедлительно уведомить Республику Беларусь», - говорится в официальном комментарии к указу.

Отказ от использования ставок LIBOR и EURIBOR может означать заметное повышение стоимости обслуживания кредита, что вполне обосновано с учетом введенных против режима Лукашенко санкций.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование