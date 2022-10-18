Беларусь просрочила платежи по займам Всемирного банка

Всемирный банк с 17 октября перевел в статус необслуживаемых все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Беларуси, в связи с просрочкой платежей.

"С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы МБРР, предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых. Данный шаг был сделан в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все займы МБРР, предоставленные стране или гарантированные ею, переводятся в статус необслуживаемых, если платеж по любому займу просрочен более чем на шесть месяцев. Ранее МБРР приостановил предоставление Республике Беларусь средств в рамках займов", - говорится в распространенном в понедельник сообщении ВБ.

По данным банка, на 14 октября сумма просроченных платежей Беларуси составила около $68,43 млн.

"Непогашенная основная сумма по займам МБРР составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных средств по займам МБРР. Последствием для МБРР перевода займов Республики Беларусь в статус необслуживаемых является дебетование дохода на сумму, эквивалентную примерно $12,75 млн", - говорится в сообщении.

Беларусь не получала новых займов МБРР с мая 2020 года (это не касается новых траншей по ранее одобренным займам). В марте Всемирный банк объявил о прекращении всех своих программ в Беларуси в связи с поддержкой минском российской военной агрессии в Украине.