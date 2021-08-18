Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 463855 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 августа 2021 года выросло до 463855 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3637 человек.

Выздоровели и выписаны 457682 (+1016) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1061 человека (4,91% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7582577 (+21581) тестов на коронавирус.