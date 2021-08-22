Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 469717 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 августа 2021 года выросло до 469717 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3681 человек.

Выздоровели и выписаны 463599 (+1355) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3681 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1302 человека (6,91% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7660634 (+18817) теста на коронавирус.