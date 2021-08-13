Головченко: Для внутреннего туризма инфраструктура не так уж важна

Развитие внутреннего туризма в Беларуси не требует больших инвестиций, убежден премьер Беларуси Роман Головченко, утверждая, что хороший экскурсовод полезнее для отрасли, нежели вложения в отрасль.

"Развитие этого сегмента туризма не требует больших вложений. Нужны энтузиасты, организационная работа, качественное проведение и сопровождение туров", - заявил премьер, которого цитирует БелТА.

Головченко признает, что внутренний туризм не получил развития в Беларуси и верит, что благодаря коронавирусу эта отрасль получила новые возможности, опять уповая на энтузиастов.

«Эта сфера в Беларуси не получила должного развития. Невысок вклад туризма в экономику. Понятно, что туротрасль испытывает сейчас трудности, связанные с эпидемиологическими ограничениями. Но вместе с негативом надо видеть позитив - это то самое окно возможностей, чтобы задействовать резервы внутреннего туризма. В этом плане важно взаимодействие с энтузиастами, общественными объединениями, людьми, которые искренне хотят показывать красоты Беларуси гостям страны и соотечественникам», - говорит премьер.

Низкий уровень сервиса Головченко также предлагает нивелировать энтузиастами, хорошими гидами и уникальными объектами.

«Болезненный вопрос - уровень сервиса. Касается это гостиничного бизнеса, придорожного сервиса, общепита, транспорта", - признает премьер.

Впрочем, подчеркивает Головченко, не всегда вопрос касается инфраструктуры, ведь Беларусь - страна уникальных природных объектов, в которой многие хотят отдохнуть вдали от цивилизации.

Впрочем, никакой уникальный объект или языкатый экскурсовод не смогут в 21 веке привлечь туристов, если на этом объекте нет туалета, в лучшем случае есть зловонный объект типа «орлиное гнездо», а ближайшая точка общепита находится «вот за тем поворотом налево еще километров 70 по прямой».