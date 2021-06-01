Последнее обновление: 01.06.2021 10:37

Белавиа повышает цены на чартеры в Турцию и Египет

Закрытие украинского воздушного пространства для госкомпании «Белавиа» привело не только к сворачиванию целого ряда туристических направлений для белорусов, но и к повышению стоимости на турпутевки в пока еще доступные страны.

В частности, в минувший понедельник туроператоры сообщили о повышении стоимости турпутевок в Турцию и Египет на 40 евро и 45 долларов соответственно. Повышение стоимости вызвано исключительно рост цен на авиаперелет.

В свою очередь Белавиа объясняет тем, что из-за закрытого неба Украины она вынуждена изменить маршруты в упомянутые страны, что увеличивает дальность полета, а соответственно время и расходы.

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