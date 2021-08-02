Последнее обновление: 02.08.2021 17:29

Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой

В среднем по России конкурс в вуз составляет 1,4 абитуриента на место. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция в разы выше, она доходит до 6-11 человек на место. Поэтому не все смогут учиться за счет средств бюджета.

Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой и стоит ли это делать, расскажут эксперты финансового портала Выберу.ру.

кредит на образование

Платное и бесплатное обучение

Тем, кто не прошел конкурс по среднему баллу, придется подать заявку на менее востребованную специальность или попытать счастье в другом вузе. Последний вариант – отложить обучение в университете на будущий год или отказаться от идеи.

Желающим получить высшее образование, которые не сумели поступить на бюджет, каждый вуз предлагает несколько платных мест. Стоимость зависит от специальности и учреждения – от 100 тысяч рублей в год в небольших городах и 200 тысяч в столице. Средняя стоимость в таких престижных вузах, как МГУ им. Ломоносова или Плеханова – 350-400 тысяч рублей в год.

Продолжительность обучения на бакалавриате, специалитете, в магистратуре или аспирантуре отличается, но минимальный срок для получения хотя бы первой ступени высшего образования от 4-5 лет. Поэтому получение диплома обойдется не дешевле, чем 0,5 млн рублей.

По информации Министерства образования, на 2021-2022 учебный год выделено чуть больше 576 000 бюджетных мест, в то время как претендентов – около 830 000. Значит, около ¼ миллиона абитуриентов окажутся вынужденными искать деньги на оплату обучения в вузе.

Где взять деньги, какие требования к заемщику

Брать потребительский кредит на обучение для семей с небольшими доходами будет накладно. В РФ действует льготное кредитование на образование с государственной поддержкой с 2010 года. Начиная с 2020 года, абитуриентам по этой программе доступны ставки от 3% годовых. Фактически банк получит 13,65% по каждому образовательному кредиту, только 10,65% государство компенсирует кредитору за счет субсидий. Однако такие кредиты выдают не во всех банках.

кредит на образование - банки

Основные требования к потенциальному заемщику на получение льготного кредита на обучение:

- российское гражданство;
- обучение в российском вузе;
- возраст от 14 лет.

При этом у претендента может не быть официального источника дохода. Также банки не обязывают привлекать созаемщиков и поручителей. Но если абитуриенту меньше 14, понадобится официальное согласие родителей или других законных представителей.

Особенность льготной программы кредитования на образование в РФ – во время обучения заемщик не платит основную сумму займа, а только проценты. При этом в первые два года студент может получить отсрочку даже по выплате процентов. Погашать долг перед банком можно после окончания учебы. Самый поздний период начала выплат – 3-9 месяцев после получения диплома. Максимальный срок образовательного кредита – 15 лет. Это 5 лет учебы и 10 лет погашения.

Кто даст кредит на образование

Минобрнауки реализовывает льготное кредитование на обучение через Сбербанк. Другие кредитно-финансовые учреждения разрабатывают собственные программы кредитования, но у них другие условия:

- более высокие процентные ставки – от 5-10%;
- меньший срок погашения;
- подтверждение официального источника дохода у заемщика;
- а также привлечение созаемщика, поручителя или предоставление обеспечения.

Чаще всего слишком долгой отсрочки по выплате займа или процентов у этих банков не будет. Поэтому студенту очного отделения окажется сложнее быть успешным учеником и своевременно погашать кредит.

В чем минус кредита на образование

В РФ мало молодых людей, которые самостоятельно оплачивают обучение. Чаще всего с этим вопросом помогают родители или другие лица, на попечении которых находится студент.

Но в некоторых ситуациях такое положение вещей более разумно. К примеру, если специальность не понравится или успеваемость будет плохой – учащегося отчислят, а долг останется. Платить проценты банку и возвращать основную сумму долга все равно придется. Кроме того, банк повысит процентную ставку до рыночного уровня, если у заемщика не будет студенческого билета и подтверждения обучения в вузе. Поэтому брать кредит на образование с господдержкой можно только в том случае, если абитуриент действительно уверен в выборе.

На что обратить внимание перед подачей заявки

До начала участия в программе льготного кредитования на образование ответьте на три вопроса:

1. Уверены ли вы в выборе специальности и в том, что доучитесь до конца?
2. Готовы ли вы к сбору всех подтверждающих документов по запросу банка?
3. Сможете ли вы своевременно платить проценты в период обучения, когда придет срок?

Подать заявку в Сбербанк на образовательный кредит можно дистанционно. Срок рассмотрения и вынесения решения – до 1 недели. Если по заявке пришел отказ, рассмотрите предложения других банков, которые также кредитуют абитуриентов российских вузов. Возможно, их условия окажутся приемлемыми для вас, тогда учебу не придется откладывать.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование