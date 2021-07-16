Промпроизводство в Беларуси в январе-июне 2021 года замедлилось до 10,4%

В январе-июне 2021 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 71,135 млрд. рублей и вырос на 10,4% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам января-мая рост промпроизводства составил 11,1%. Таким образом, рост промпроизводства начал замедляться.

В июне объем промпроизводства составил 12,592 млрд. рублей и вырос на 0,2% по отношению к маю текущего года и на 6,9% к июню 2020 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства за 6 месяцев составил 0,1%, в «Обрабатывающей промышленности» - на 10,6%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 12,9%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 2,2%.

Запасы готовой продукции за июнь снизились на 214,1 млн. рублей и на 1 июля 2021 года составили 5,4229 млрд. рублей, что составляет 56,8% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,2%.