Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле 2021 года выросло на 11,0%

В январе-апреле 2021 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 46,275 млрд. рублей и вырос на 11,0% к аналогичному периоду 2020 года.

В апреле объем промпроизводства составил 12,43 млрд. рублей и упал на 4,9% по отношению к марту текущего года, но вырос на 16,4% к апрелю 2020 года благодаря низкой базе из-за первой волны коронавируса.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» падение производства за 4 месяца составило 0,5%, в «Обрабатывающей промышленности» зафиксирован рост производства на 11,3%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 12,7%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 1,4%.

Запасы готовой продукции на 1 марта 2021 года составили 5,547 млрд. рублей, что составляет 59,1% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 20,1%.