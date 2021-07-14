Число нежелающей работать молодежи в ЕС выросло из-за пандемии

Доля нигде не учащихся и не работающих молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет в ЕС выросла до 17,6% в прошлом году, что на 1,2% больше, чем в 2019 году.

Авторы исследования Евростата отмечают, что рост числа молодых людей, которые нигде не учатся и не работают, отражает экономический спад, связанный с пандемией коронавируса. В период с 2013 по 2019 год доля молодых людей этой категории постепенно сокращалась, передает ТАСС.

Исследователи разделили безработных и не получающих образование молодых людей в 2020 году на три возрастные группы. Среди молодежи в возрасте от 20 до 24 лет эта доля составляла 15,7% (что на 1,2% больше по сравнению с 2019 годом), для лиц от 25 до 29 лет - 18,6% (на 1,4% больше), для людей в возрасте от 30 до 34 лет - 18,6% (рост на 0,8%).

Предполагается, что относительно низкая доля незанятых лиц от 20 до 24 лет связана с тем, что в этом возрасте наблюдается большое число учащихся, которые продолжили обучение и профессиональную подготовку.