В Беларуси мобильные операторы получили статус участников финансового рынка

Белорусские власти решились признать операторов мобильной связи участниками финансового рынка со всеми вытекающими из этого обязательствами, следует из указа №260 от 6 июля 2021 года.

«..операторы сотовой подвижной электросвязи признаются лицами, осуществляющими финансовые операции», - говорится в документе.

«… [операторы] обязаны соблюдать предъявляемые к ним требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», - также сказано в документе.

Примечателен тот факт, что контроль над операторами в части исполнения антиотмывочного законодательства почему-то возложен на Министерство связи, а не Нацбанк РБ (ну разве, что всё руководство Минсвязи сформировано из бывших отставников ОАЦ, КГБ, Совбеза).

Операторы смогут осуществлять финансовые операции через 3 месяца после публикации указа.

Документом также предоставлено право самому президенту РБ проводить проверки и надзорную деятельность.