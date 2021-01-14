Минсвязи РБ обещает конкурентную 5G связь через 5 лет LOL

Минсвязи Беларуси считает возможным через 5 лет запустить в масштабах всей страны сеть 5G на конкурентной основе (под 4G в Беларуси был создан отдельный оператор).

Об этом сегодня заявил министр связи и информатизации Константин Шульган.

«В Беларуси сложились уникальные условия для внедрения 5G, и даже те, кто начал заниматься этой темой раньше, масштабировать на всю страну эту технологию пока не могут. Наши условия это позволяют. Один из вариантов - в течение пяти лет покрытие всей страны. Такие планы есть, и мы будем над этим работать", - сказал министр.

Он не уточнил, в чем заключается 5G-уникальность синеокой.

Министр говорил о 5G на презентации технологии в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Презентацию, как и тестовые зоны покрытия готовил Белтелеком. Одна зона работала в офисном здании «Великого камня», вторая была развернута в Копыльском районе, естественно на оборудовании Huawei.

"Уникальность этого пилотного проекта в комплексности решения. Тестовая зона на территории "Великого камня" демонстрирует возможности технологии 5G в городской среде, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском районе - в сельской местности", - произнес гендиректор Белтелекома Юрий Петрученя.

"Мы планируем покрытие всей страны, чтобы эти услуги получили все наши жители", - подчеркнул он.

Но, как оказалась, все эти старания – организация, монтаж, настройка, поиск оборудования и работающих в 5G устройств, включая унизительные переговоры о возможности одолжить у БГУ единственного в стране робота – оказались напрасными. Белтелеком не получит 5G эксклюзив.

«…внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому участвовать могут и инвесторы. Это сотни миллионов. Вы прекрасно понимаете, что из бюджета такие деньги выделить кому-то - даже уважаемому "Белтелекому" - наверное, неэффективно и неправильно, т.е. конкуренция должна быть. У нас достаточно сильные операторы связи, и у этих сил есть финансовые возможности, которые позволят, я надеюсь, реализовать проект. Мы открыты - вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие", - заявил Шульган.

Так обычно бывает в Беларуси, когда Шульгана и Петрученю на занимаемые должности сватали разные башни в окружении Лукашенко. Но, в реальности, эти заявления пока и яйца выеденного не стоятю

"В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить … и подходить к этапу принятия решения. Еще предстоит процедура выделения частот - возможно, будут конкурсы или другие варианты, мы их проработали", - пояснил Шульган (цитата БелТА).

В минувшем году Минсвязи при участии членов правительства провели переговоры с операторами рынка на предмет строительства сети 5G в Беларуси.