Последнее обновление: 13.06.2021 09:54

Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов

Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов, объявил Пентагон 11 июня.

Решение Вашингтона является "своевременным и обоснованным", заявил украинский министр обороны Андрей Таран в субботу, 12 июня.

Арсенал украинской армии будет пополнен, среди прочего, контрбатарейными радарами, средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оборудованием для защищенной связи и эвакуации раненых с поля боя, указал министр, передает DW.

По словам Тарана, с 2014 года Украина получила от Соединенных Штатов военную помощь почти на 2,5 млрд долларов. Министр особо выделил дипломатическую, политическую и финансовую поддержку со стороны США.



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