Последнее обновление: 12.12.2021 11:32

США выделят Украине $20 млн на укрепление границ с Россией и Беларусью

США выделят $20 млн на проект усиления способности Госпогранслужбы в сфере безопасности северной и восточной границы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной приграничной службы Украины.

«Сегодня у нас есть очередной план технической помощи, мы подписали план этого взаимодействия, план совместных действий для реализации и повышения способности Госпогранслужбы», - сообщил первый заместитель председателя ведомства Владимир Никифоренко, передает РБК.

Проект был подписан по результатам встречи Никифоренко с представителями Посольства США на Украине и Международной организацией по миграции на Украине.

«Наш визит очень своевременный, поскольку Украина переживает непростые времена и беспрецедентные вызовы на границах», — отметила начальник отдела по международным вопросам Посольства США на Украине Сара Лангенкамп.

По словам Лангенкамп, цель проекта — техническая помощь украинским пограничникам для противодействия угрозам безопасности при охране северного и восточного участков государственной границы. Для этого США планируют предоставить Госпогранслужбе Украины беспилотные авиационные системы, спецтранспорт, средства видеомониторинга и связи, экипировку и прочие специальные средства. Реализация проекта намечена на 2022 год.

Никифоренко сообщал, что проект сотрудничества с США направлен на усиление безопасности на границе. Он предусматривает обеспечение насущных и первоочередных нужд пограничников, улучшение безопасности и комфортности пребывания в полевых условиях. Это необходимо, так как ситуация на востоке Украины и на северных границах очень непростая, считает Никифоренко.

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