Последнее обновление: 21.04.2021 16:42

Совет Республики одобрил несколько одиозных законопроектов

Совет Республики сегодня одобрил несколько одиозных законопроектов.

Как сообщает Тelegram-канал Совета Республики, одобрены законопроекты о недопущении реабилитации нацизма, об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму и поправки к закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Генпрокурор Андрей Швед и министр внутренних дел Иван Кубраков пояснили, зачем Беларуси нужны новые законы. Точка зрения властей в отношении вышеперечисленных законопроектов уже не раз озвучивалась и ничего нового чиновники не сказали.

Update: К обеду Совет Республики одобрил еще два репрессивных законопроекта о госзащите судей и должностных лиц, а также об изменении законов по вопросам СМИ.

На заседании пятой сессии Совета Республики седьмого созыва в повестке дня к рассмотрению представлено 13 законопроектов.

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