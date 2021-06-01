Россия расширит железнодорожное сообщение с Беларусью

Россия возобновляет железнодорожное сообщение из белорусских городов Полоцка и Гомеля в Москву с 10 июня.

«С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва-Минск», - передает РБК со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого оперштаб сообщил об увеличении с 10 июня количества авиарейсов по маршруту Москва — Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе.

Ограничения на передвижение между Россией и Беларусью были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.