Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 392629 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 мая 2021 года выросло до 392629 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2831 человека.

Выздоровели и выписаны 383380 (+1213) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2831 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 992 человека (5,46% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6304240 (+18143) тестов на коронавирус.