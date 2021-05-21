Последнее обновление: 21.05.2021 10:12

США предложили минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций в 15%

Категории: США Налоги

Министерство финансов США предложило установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

«Министерство предложило координационной группе, чтобы глобальная минимальная налоговая ставка [на прибыль корпораций] была минимум 15%», - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Министерство подчеркнуло, что это наименьшая возможная ставка и что нужно продолжать дискуссии, чтобы поднять ее.

В ведомстве отметили, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, происходит снижение корпоративных налогов. Это подрывает возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. Она подчеркнула, что действующее законодательство «ставит США в невыгодное положение», поскольку побуждает американские компании «переносить за рубеж производство и инвестиции» в стремлении избежать высокого налогообложения.

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