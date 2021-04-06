США призывают поднять налоги по всему миру

Администрация Джо Байдена запускает кампанию с целью добиться повышения корпоративных налогов в крупнейших экономиках мира, чтобы снизить риски вывода прибыли в офшоры после сильнейшего с 1990х повышения налоговой нагрузки в США.

Уговорить союзников установить общемировую минимальную ставку корпоративного налога Байден доверил главе Минфина Джанет Йеллен, передает finanz.ru.

Администрация Байдена, напомним, предлагает повысить корпоративный налог в США с 21% до 28%, а также с 10,5% до 21% поднять ставку налога на зарубежные прибыли крупных компаний.

По данным Tax Foundation, средняя ставка в G7 - 24%, а 9 стран из G20 в последнее время снижали налоги. По словам Йеллен, минимальный корпоративный налог нужен, чтобы «остановить гонку налоговых уступок».

Повышением налогов - первым с администрации Билла Клинтона - Байден намерен оплатить масштабный план инфраструктурных расходов на 2 трлн долларов.