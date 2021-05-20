Пилоты разбившегося под Барановичами Як-130 не успели катапультироваться

Пилоты разбившегося под Барановичами Як-130 не катапультировались, а до последнего пытались минимизировать возможный человеческий ущерб от неминуемого крушения самолета.

Об этом сегодня сообщил командующий ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Голуб со ссылкой на первые данные, полученные из черных ящиков.

Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.

"По первым предварительным результатам расшифровки уже достоверно могу сказать: аварийная ситуация произошла с самолетом Як-130 в горизонтальном полете над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков», - сообщил Голуб, которого цитирует БелТА.

«В данной ситуации, согласно требованиям руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был катапультироваться. На что руководитель полетов не менее десяти раз в эфир подал команду: "Катапультируйся! Прыгай!" В это время самолет начал совсем хаотичное движение, траектория полета сместилась влево. Экипаж не покинул самолет, а продолжал бороться. Им удалось перейти на резервную систему управления. Но это позволило стабилизировать только направление полета, не высоту. Она продолжала падать", - продолжил командующий.

От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. На высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.

"К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку экипажу не хватило высоты для принятия решения и чтобы безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев мы видим, что экипаж управлял, воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли", - подчеркнул Голуб.

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших, их родным и близким.