Последнее обновление: 31.05.2021 13:39

Следственный комитет расследует причины смерти рабочего "Беларуськалия"

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели рабочего Беларуськалия: опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Об этом говорится в сообщении СК РБ.

Днем 30 мая от диспечтера рудника ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ.

«По предварительной информации, 30 мая около 11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом, в нарушение требований охраны труда, он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - проинформировал Следственный комитет.

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