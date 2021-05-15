Япония дополнительно выделяет на COVID-вакцины $4,7 миллиарда

Правительство Японии приняло решение выделить более 510 млрд иен (около $4,7 млрд) из своих резервных фондов на дополнительную закупку вакцин от коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что правительство Японии выделило на борьбу с пандемией коронавируса в 2021 финансовом году 5 триллионов иен (около $46 миллиардов) в резервных фондах.

«Кабинет министров в пятницу принял решение воспользоваться этими резервными фондами для закупки дополнительных партий вакцин у иностранных фармацевтических компаний», - говорится в сообщении.

По информации NHK, на закупки выделяется 510 млрд иен (около $4,7 млрд).

Как отмечается, правительство Японии готовится принять дополнительные поставки вакцины от американской компании Pfizer к сентябрю. Кроме того, добавляет агентство, ведутся переговоры с фирмами Moderna и Novavax о поставке вакцин в следующем году.