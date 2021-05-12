ЕАБР прочит Беларуси инфляционные риски из-за санкций США

Евразийский банк развития отмечает риск усиления инфляционного давления для экономики Беларуси из-за санкций США в отношении белорусских предприятий.

Об этом говорится в майском экономическом обзоре, подготовленном аналитиками ЕАБР, передает БелаПАН.

В документе отмечается, что Национальный банк Беларуси ужесточил денежно-кредитную политику на фоне высокой инфляции и инфляционных ожиданий. Ставка рефинансирования 21 апреля повышена на 0,75% — до 8,5%.

«С учетом увеличения НБ РБ расчетных величин стандартного риска, ставки по рыночным кредитам в белорусских рублях могут повыситься на 0,5-2 процентных пункта. Это поспособствует обеспечению ценовой стабильности, но будет сдерживать потребительскую и инвестиционную активность», — считают экономисты.

По расчету ЕАБР, поддержание ставки рефинансирования на уровне 8,5% в этом году при сохранении Нацбанком контроля за денежным предложением может привести к замедлению инфляции до 6,5—7% на конец года.

«Вместе с тем присутствует риск усиления инфляционного давления в этом году при реализации угрозы сокращения белорусского экспорта из-за возобновления ограничительных мер со стороны США в отношении ряда белорусских предприятий нефтехимического комплекса», — указывают аналитики ЕАБР.

Как сообщалось, официальный прогноз властей Беларуси по инфляции на этот год предполагал рост потребительских цен на 5%, однако фактически за первый квартал они выросли на 3,8%.

В последующие кварталы, прогнозируют специалисты Нацбанка, инфляция будет замедляться и по итогам года может составить около 7%.

На фоне ускорения инфляционных процессов в этом году Нацбанк 21 апреля впервые за последние шесть лет увеличил ставку рефинансирования (с 7,75 до 8,5%).

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года».