Нацбанк Беларуси ждет инфляцию в 2021 году на уровне не менее 7,2%

Нацбанк Беларуси ожидает по итогам 021 года инфляцию на уровне не ниже 7,2%, что заметно отличается от официального прогнозного показателя в 5%.

Такая оценка уровня инфляции Нацбанком опубликована в аналитической записке Газпромбанка со ссылкой на встречу специалисты НБ РБ с аналитиками российского банка.

«НБРБ отмечает сохранение повышенных инфляционных ожиданий, сдерживающих замедление инфляции, а также неопределенность внешних факторов инфляции (прежде всего, динамики мировых цен на продовольствие). На конец года НБРБ ожидает замедления инфляции до 7,2%, что близко к нашему мартовскому прогнозу (около 7%)», - говорится в записке Газпромбанка.

Примечательно, что одним из факторов, влияющих на снижение темпов инфляции в синеокой специалисты Нацбанка назвали снижение уровня потребительского импорта, которое сохранится на протяжении минимум 2-х лет.

Падение потребительского спроса, в том числе и на импортные товары объясняется только снижением уровня доходов население. И судя по прогнозу регулятора, население не скоро вернется к довыборному уровню потребления.

В феврале 2021 года инфляция в Беларуси разогналась до 8,7% в годовом выражении.