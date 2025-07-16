Еврокомиссар по вопросам торговли срочно вылетает в США для обсуждения пошлин

Европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в среду, 16 июля, отправится в Вашингтон для переговоров со своими американскими коллегами. Об этом изданию Politico сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Олоф Гилл.

Решение о срочной поездке в США было принято после того, как Шефчович в понедельник, 14 июля, провел переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, а на следующий день – с торговым представителем Джеймисоном Гриром.

По словам Гилла, Шефчович встретится с Лутником и Гриром отдельно.

Напомним, 12 июля Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

Между тем 14 июля Шефчович заявил, что Европейский Союз подготовил перечень американских товаров на сумму 72 млрд евро, на которые могут быть наложены тарифы в случае провала торговых переговоров с США.

По данным СМИ, список, направленный странам-членам ЕС, был составлен до решения Трампа об усилении давления на ЕС и является ответом на пошлины США на автомобили и автозапчасти, а также на 10-процентную базовую пошлину.