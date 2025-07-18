Последнее обновление: 18.07.2025 14:34

Годовая инфляция в Японии в июне замедлилась до 3,3%

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в предыдущий месяц и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,3% с 3,7% в мае.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 7,2%, что было обусловлено повышением стоимости риса более чем вдвое. Цены на одежду выросли на 2,6%, мебель и товары для дома - на 2,7%. Стоимость электроэнергии поднялась на 5,5%, газа - на 2,7% из-за окончания действия госсубсидий.

Образовательные услуги подешевели на 5,6%, стоимость медицинских услуг увеличилась на 1,5, транспортных - на 2,4%, телекоммуникационных - на 5,9%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в июне составила 3,4% в годовом выражении против 3,3% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 0,1% относительно мая.

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