Французские законодатели предложили эксперимент с биткоин-майнингом

Группа французских парламентариев предложила пятилетний пилотный проект по использованию избыточной электроэнергии для добычи первой криптовалюты. Об этом говорится в законопроекте от 11 июля.

По мнению авторов инициативы, майнинг криптовалюты за счет профицитной электроэнергии поможет повысить устойчивость энергосистемы. В настоящее время компании продают излишки энергии в убыток из-за отсутствия возможности накопления. Майнинг позволит превратить потери в доход: по оценкам Ассоциации развития цифровых активов (ADAN), 1 ГВт мощности может приносить $100-150 млн в год.

Предложение также снизит нагрузку на атомные электростанции, которые сейчас вынуждены регулировать выработку в зависимости от возобновляемых источников. Это изнашивает оборудование.

«Еще одно преимущество биткоин-майнинга — производство тепла, которое обычно считается отходами. Его можно использовать для обогрева домов, сельскохозяйственных теплиц и в промышленных целях», - подчеркнули парламентарии.

Они отметили, что инициатива технически реализуема. Аналогичный подход уже успешно применяют в Исландии, Норвегии и Швеции. Если закон примут, во Франции появятся дата-центры для добычи цифровых активов. Их разместят рядом с электростанциями, в заброшенных заводах или других зданиях.