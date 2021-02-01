«Газпром-медиа» объявил о расторжении договора с «Триколором»

«Газпром — медиа» объявил о расторжении договора с оператором цифровой среды «Триколор» с 1 февраля 2021 года, сообзщил холдинг.

Причиной расторжения полужило желание «Триколора» пересмотреть условия контракта с телевизионной компании «Ред Медиа», которая входит в «Газпром-медиа», передает РБК.

«В рамках обсуждения условий по продлению договора на 2021 год «Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред Медиа» пересмотра коммерческой части действующего договора на неприемлемых условиях, не учитывающих экономическую конъюнктуру и сложившуюся на рынке практику взаимодействия. Ни одно из встречных предложений со стороны «Ред Медиа» принято не было», — говорится в сообщении.

Зрители «Триколора» с 1 февраля лишились возможности смотреть продукцию «Ред Медиа», отмечает холдинг.

«На данный момент оператором цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, входящим в холдинг «Газпром-медиа», подготовлено специальное предложение для абонентов «Триколора», оптимальное по соотношению цена — качество. Предложение включает специальные условия на покупку оборудования, подписку на пакет «Базовый онлайн» за 1 руб. в месяц на год, а также скидки на спортивные пакеты, включающие телеканалы семейства «Матч», — сообщили в «Газпром-медиа».

В то же время в компании отметили, что «Газпром-медиа» в любое время готов к продолжению переговоров с оператором «Триколор».

Представитель «Триколор» рассказал РБК, что срок контракта с правообладателем — до 31 января 2021 года. «Трансляция каналов осуществлялась в соответствии с условиями договора. Мы находимся в процессе переговоров с компанией «Ред Медиа». Пока коммерческие договоренности не достигнуты», — отметили в компании.