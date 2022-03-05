CNN, CBS News, ABC News и CBC прекращают вещание в России

Руководство CNN приняло решение прекратить вещание в России, передают американские СМИ.

"CNN прекратит вещание в России, пока мы будем продолжать оценивать ситуацию и принимать решения о дальнейших шагах", - заявил представитель телекомпании.

В сообщениях отмечается, что в CNN пошли на такой шаг в связи с принятием в РФ закона об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ, передает Интерфакс.

Американские телеканалы CBS News и ABC News объявили о прекращении вещания в России в связи с принятым в пятницу законом об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, сообщают СМИ.

К американским телеканалам присоединилась канадская корпорация CBC, о чем она объявила в распространенном заявлении.