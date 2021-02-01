Польский Getin Holding приостановил продажу банка Идея Олексину

Польский Getin Holding, которому принадлежит белорусский Идея Банк, подписал дополнение к письму о намерениях о возможной продаже своего белорусского актива МТБанку.

Суть дополнения сводится к тому, что продажа Идея Банка приостановлена до 1 марта.

При этом Getin Holding сослался на постановление Европейского парламента и Совета ЕС №596/2014 от 16 апреля 2014 года о злоупотреблениях на рынке.

Не исключено, что реальной причиной приостановки продажи Идея Банка является высокая вероятность введения санкций ЕС против Алексея Олексина и МТБанка уже в феврале.

Ранее сообщалось, что Олексин, надеясь вывести свои активы из-под санкционного удара, переписал долю в своих активах на своих сыновей.