Последнее обновление: 31.12.2020 12:33

Власти вливают 797 млн. бюджетных рублей в уставный фонд Беларусбанка

Государственный Беларусбанк, занимающий почти монопольное положение на банковском рынке страны, в 2021 году не прошел тесты на политическую и коронавирусную устойчивость и потребовал поддержки со стороны владельца.

Указом №495 от 29 декабря 2020 года, Минфину поручено влить в уставный фонд Беларусбанка «остатки средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития в сумме до 797 млн. рублей, размещенных в 2014, 2015 и 2020 годах в банковские вклады ОАО «АСБ Беларусбанк» для кредитования жилищного строительства».

По сути, банку разрешили не погашать, поскольку нет денег, предоставленные бюджетные ссуды в рамках льготного кредитования жилья.

Докапитализация со стороны государства обойдется банку в обязанность продолжать льготное кредитование жилищного строительства. При этом, банк лишится предусмотренных указами бюджетных компенсаций за пониженную процентную ставку.

Схема примечательна тем, что показывает насколько «умело» рассуждающие об инновационности экономики власти синеокой могут распоряжаться деньгами, выдернутыми из прибыли других предприятий в целях формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития.

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