Трамп запретил госзакупки беспилотников у России и Китая

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который ограничивает госзакупки беспилотных летательных аппаратов у политических «противников» Вашингтона.

«Беспилотные летательные аппараты используются нашими правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях. Использование аппаратов, произведенных нашими противниками, угрожает национальной и экономической безопасности», — говорится в документе, передает РБК.

В указе подчеркивается, что операции американского правительства с использованием беспилотников касаются сбора и хранения конфиденциальной информации, а политика Вашингтона заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, создающих угрозу нацбезопасности.

В документе отмечается, что под термином «иностранный противник» имеются в виду Северная Корея, Россия, Иран, Китай, а также другие государства или неправительственные организации, причастные к схемам, которые несут угрозу национальной и экономической безопасности США.

Трамп поручил прекратить закупку беспилотников напрямую или через третью сторону, а также приостановить предоставление финансовой помощи со стороны государства, которая может быть использована для приобретения аппаратов.

В течение 180 дней с даты подписания указа директор национальной разведки по согласованию с министром обороны, генеральным прокурором, министром внутренней безопасности, директором управления по политике в области науки и технологий, а также с руководителями еще ряда ведомств, должен предоставить отчет президенту с оценкой рисков безопасности, создаваемых существующим федеральным парком беспилотников, в числе которых есть иностранные аппараты, и описанием возможных шагов, которые можно было бы предпринять для изменения ситуации вплоть до отказа от этих беспилотников.