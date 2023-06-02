Последнее обновление: 02.06.2023 16:39

США с 1 июня не будут предоставлять РФ информацию о ракетных пусках

Соединенные Штаты с 1 июня приостановили предоставление России информации о ракетном арсенале и запусках баллистических ракет в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который Москва "приостановила" в феврале 2023 года, говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как подчеркивает Госдеп, так называемое приостановление Российской Федерацией действия СНВ-3 является юридически недействительным, а следовательно, она нарушает договор, не выполняя много предусмотренных им обязательств.

"Контрмеры США полностью соответствуют международному праву. Они являются пропорциональными, обратными и отвечают всем другим правовым требованиям. Международное право позволяет такие меры, чтобы побудить государство вернуться к выполнению своих международных обязательств", – подчеркивается в заявлении.

С 1 июня Соединенные Штаты прекращают предоставлять России уведомления, которые требуются по СНВ-3, в частности информацию о состоянии и местонахождении объектов, которые подлежат учету по Договору – как-то ракеты и пусковые установки.

В то же время Соединенные Штаты продолжают предоставлять России уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) в соответствии с отдельными соглашениями 1988 и 1989 годов.

Также США воздерживаются от содействия инспекционной деятельности на своей территории путем аннулирования действующих виз, выданных российским инспекторам и членам экипажей самолетов по СНВ-3, отклонения заявок на получение таких виз и аннулирования постоянных номеров дипломатического допуска, выданных российским инспекционным самолетам.

Кроме того, Вашингтон не будет предоставлять телеметрическую информацию о запусках американских МБР и БРПЛ, подчеркнув, что Россия отказалась от встречи, где бы согласно СНВ-3 было согласовано количество запусков таких ракет.

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