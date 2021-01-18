Власти Беларуси не намерены закупать вакцину от коронавируса для обычных граждан

Белорусские власти не будут закупать вакцину, включая российскую «Спутник V», для обычных граждан, предлагая населению подождать до лета препарат с минимальной импортной составляющей ради экономии валюты.

Как сообщил 17 января в эфире ТВ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, белорусские власти подписали контракт на поставку всего 170 тыс. вакцин «Спутник V», из которых пока получено лишь 20 тыс.

Вакцина должна вводиться дважды, таким образом согласно озвученным цифрам власти смогут вакцинировать «Спутником V» российского производства 85 тыс. человек.

Всем остальным придется ждать начала производства вакцины «под белорусским брендом … на мощностях белорусского фармпредприятия «Белмедпрепараты».

Пиневич утверждает, что это будет первый квартал. Объемы планируемого производства он оценил примерно так:

«Примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы — это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, и … работники СМИ, …потом начнем работать и по другим группам».

Но понимая, как быстро в Беларуси запускается очень нужное производство, надеяться в принципе не на что. При этом Минздрав очень озабочен производством собственной вакцины – «это вопрос более долгосрочный, и он в большей степени перспективный». А еще ведомство ведет переговоры с Китаем, ведь больше не с кем.

Подводя итог, можно с достаточной уверенностью предположить, что далее мы будем узнавать об успехах отечественной вакцинной промышленности и собственно самой вакцинации из тщательно выверенных сводок Минздрава.

А это в свою очередь означает, что беларусам, как обычно, придется решать проблему прививки от коронавируса самостоятельно и за свой счет, уповая на то, что со следующего года им снова не повысят налоги ради компенсации издержек на производство отечественной чудо-вакцины.