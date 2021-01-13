Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 217696 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 января 2021 года выросло до 217696 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1544 человек.

Выздоровели и выписаны 200132 (+2281) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1544 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1972 человека (8,75% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4166539 (+22512) тестов на коронавирус.