Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 235859 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 января 2021 года выросло до 235859 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1639 человек.

Выздоровели и выписаны 220912 (+2081) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1639 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1748 человек (9,77% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4348389 (+17880) тестов коронавирус.