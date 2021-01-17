Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 225461 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 января 2021 года выросло до 225461 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1582 человек.

Выздоровели и выписаны 209208 (+2532) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1924 человека (9,14% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4259914 (+21050) тестов на коронавирус.