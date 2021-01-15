Байден анонсировал выплаты по $2000 на человека

Избранный президент США Джо Байден в ночь на пятницу представил план стимулирования экономики и помощи населения на общую сумму 1,9 триллиона долларов.

Пакет помощи, третий с начала пандемии, поможет «спасти экономику и начать побеждать вирус», заявил Байден в обращении к нации.

Больше половины суммы - около триллиона долларов - новая администрация заложила на помощь американским гражданам. Она будет включать прямые выплаты размером 2 тысячи долларов - то есть на 1,4 тысячи больше, чем было предусмотрено планом, который конгресс одобрил в декабре, пишет finanz.ru

С 7,5 до 15 долларов в час повышается минимальная оплата труда. До сентября продлевается пакет помощи безработным, который должен был истечь в марте, а сумма выплат увеличивается - с 300 до 400 долларов в неделю.

30 млрд долларов будет выделено малоимущим семьям на оплату аренды жилья и счетов за коммунальные услуги. Для граждан с низкими и средними доходами вводятся налоговые вычеты.

Дополнительно 160 млрд долларов выделяется на вакцинацию от коронавируса, 50 млрд - на дополнительное тестирование на Covid, 130 млрд - на открытие после пандемии.

350 млрд долларов заложено на покрытие дефицита бюджета штатов, 175 млрд - на кредиты малому бизнесу.

Оплачивать новый пакет вливаний, как и предыдущие, придется Федеральной резервной системе США, которая с помощью «печатного станка» финансирует дефицит американского бюджета, бьющий рекорды с Второй мировой войны.

За 2020 год ФРС влила в систему 3,2 триллиона долларов, увеличив баланс до рекордных 7,3 триллиона.

Сейчас Федрезерв скупает на рынке американские государственные облигации на 80 млрд долларов в месяц. Эти операции продолжатся, пока «работа не будет по-настоящему завершена, заверил в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл.

Он добавил, что время для повышения процентных ставок «наступит не скоро», а экономика еще «далека» от целей.