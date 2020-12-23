Трамп отказался подписывать закон о новом пакете экономический помощи

Президент США Дональд Трамп не подпишет разработанный конгрессом США законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны, если в него не внесут изменения.

«Я прошу конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие выплаты в $600 до $2 тыс. или до $4 тыс. на семью. Призываю конгресс незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и направить мне подходящий текст», — сказал Трамп.

Президент назвал позором документ, направленный ему на подпись. Он также высказал предположение, что не все члены конгресса прочитали законопроект, так как он слишком «длинный и сложный», передает РБК.

По словам Трампа, в законопроект включены лишние и ненужные статьи расходов. Это, например, помощь третьим странам, а также поддержка учреждениям культуры США и экологическим программам. Вместо этого президент призвал увеличить поддержку населения, а также малого и среднего бизнеса.

Ранее сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавируса общей стоимостью $892 млрд. Пакет мер включает выплаты большинству американцев в размере $600, а также дополнительные выплаты тем, кто остался без работы, в размере $300 еженедельно.

Также документ предполагает расширение программы займов для малого бизнеса на сумму около $284 млрд. Кроме того, выделяются дополнительные средства на помощь авиакомпаниям, школам, университетам, бизнесу, а также на распространение вакцины от коронавируса.