Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 199962 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 января 2021 года выросло до 199962 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1451 человека.

Выздоровели и выписаны 182630 (+1521) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1451 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1837 человек (34,46% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4042784 (+5331) теста на коронавирус.