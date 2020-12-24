Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 181113 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 декабря 2020 года выросло до 181113 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1358 человек.

Выздоровели и выписаны 159437 (+2358) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1917 человека (6,96% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3854965 (+27514) тест коронавирус.