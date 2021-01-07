Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 206796 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 января 2021 года выросло до 206796 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1489 человек.

Выздоровели и выписаны 188789 (+2395) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1489 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1838 человек (7,74% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4092580 (+23733) тестов на коронавирус.