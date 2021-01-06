Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 204958 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 января 2021 года выросло до 204958 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1480 человек.

Выздоровели и выписаны 186394 (+1820) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1480 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1854 человека (10,34% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4068847 (+17925) тестов на коронавирус.