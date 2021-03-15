Минздрав Беларуси пустил в дело китайскую вакцину

Минздрав Беларуси решился пустить по прямому назначению полученную из Китая вакцину Vero Cell компании Sinopharm.

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"Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап – вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали Vero Cell, стала столичная 39-я поликлиника», - сообщил сегодня министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич.

Беларусь получила из Китая 100 тыс. вакцин, что позволит привить 50 тыс. человек (вацинация проводится дважды). Первыми, по словам министра, прививку получат «медики, педагоги, соцработники и тд".

Пиневич также сообщил, что обсуждается вопрос локализации производства Vero Cell на базе Индустриального парка "Великий камень".