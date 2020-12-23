Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 179196 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 декабря 2020 года выросло до 179196 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 1349 человек.

Выздоровели и выписаны 157079 (+2272) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1349 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1922 человека (7,89% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3827451 (+24333) тест коронавирус.