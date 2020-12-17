Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 167731 165897 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 декабря 2020 года выросло до 167731 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 1299 человека.

Выздоровели и выписаны 145397 (+2024) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1299 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1834 человека (6,37% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3688179 (+28807) тестов коронавирус.