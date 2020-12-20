Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 173523 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 декабря 2020 года выросло до 173523 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 1324 человек.

Выздоровели и выписаны 151635 (+2282) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1324 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1944 человека (6,46% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3778152 (+30073) теста коронавирус.