Китай впервые запустил новейшую ракету-носитель CZ-8

В Китае на космодроме «Вэньчан» в южной провинции Хайнань состоялся запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 («Чанчжэн-8», английское название Long March 8) с пятью спутниками на борту.

Старт произошел в 12:37 по местному времени. Через 15 минут полета ракета преодолела 512 км и достигла гелиосинхронной орбиты.

Ее длина составляет около 59,3 м, взлетная масса — 356 т, грузоподъемность — 4,5 т.

Это уже 356-й полет ракет-носителей серии «Чанчжэн». Модель CZ-8 — это двухступенчатая ракета с жидкостными низкотемпературными двигателями, которые работают на экологически чистом топливе, которое сделано из жидкого водорода и кислорода, передает РБК.

Кроме того, конструкция данного аппарата позволяет повторно использовать двигатель первой ступени и два разгонных блока, так как после взлета они совершают мягкую посадку.

В конце ноября Китай успешно запустил зонд для сбора грунта на Луне. Позднее он успешно прилунился, а возвращаемый модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг КНР. В середине декабря зонд завершил миссию по сбору лунного грунта и вернулся на Землю.