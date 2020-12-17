Последнее обновление: 17.12.2020 10:52

Китайский зонд успешно завершил миссию по сбору грунта на Луне

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Chang’e - 5» успешно приземлился на Землю, завершив миссию по сбору лунного грунта.

Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление. Согласно сообщению, в среду в 20:33 «Chang’e - 5» вошел в атмосферу Земли. На высоте около 10 км он раскрыл парашют для окончательного торможения.

Зонд приземлился на территории Автономного района Внутренняя Монголия. Зонд будет доставлен в Пекин, где будет извлечен контейнер с образцами грунта, передает РБК.

Это первая беспилотная миссия в мире по доставке образцов на Землю. Более того, Китай стал первой за последние 44 года страной, доставившей образцы с поверхности Луны.

Ракета с «Chang’e - 5» стартовала с космодрома Вэньчан 24 ноября. Посадочный модуль успешно прилунился 1 декабря. Позже возвращаемый модуль установил на поверхности Луны флаг Китая.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование